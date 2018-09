Die verschrikkelijke Gooise ‘r’

Als ik Friese jonge mensen hoor zeggen: ,,Sille wy dêr gean sitten?” in plaats van: ,,Sille wy dêr sitten gean?” doet dat pijn aan mijn oren, maar ik vrees dat dit slechte Fries me over een paar jaar niet meer opvalt. En dat ze 't hebben over ‘skaatsen’ in plaats van ‘reedriden’ overleef ik ook nog wel.