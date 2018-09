De Smaakmaker combineert dagbesteding en lekker eten

Volgend jaar gaat de droom van Ilse van de Kraats in Franeker in vervulling, in 2019 opent De Smaakmaker de deuren voor bijzondere medewerkers en voor het publiek.

Jarenlang werkte Van de Kraats in de zorg. De wijze waarop in de zorg gewerkt werd, kwam steeds verder af te staan van hoe Van de Kraats het voor zich zag: kleinschalige zorg met individuele aandacht. Het plan om haar passie voor koken en eten samen te laten gaan met dagbesteding kreeg steeds meer vorm.

,,Al een paar jaar loop ik rond met de plannen mijn passie voor koken te combineren met mijn ervaring in, en kennis van de zorg. Samen met cliënten, die ik liever Smaakmakers noem, bijzondere delicatessen maken en verkopen. Eerst wilde ik wachten tot onze kinderen wat groter waren, maar waarom eigenlijk? Voor mijn gevoel was de tijd nu rijp.

Tijdens de zoektocht naar een geschikt pand kwamen we in Franeker uit. Hier viel alles op zijn plaats, we kregen fijne medewerking van de gemeente en het pand voldoet aan onze eisen, we kunnen er wonen en werken. Het is midden in de stad maar toch is er een heerlijke tuin bij. De vergunningen zijn rond, dus binnenkort kan ik los! Hier aan de Zilverstraat gaan we het plan realiseren”, vertelt Van der Kraats.

Het pand aan de Zilverstraat 45 is gestript en wordt helemaal naar de wensen van Van de Kraats en de eisen waaraan het moet voldoen aangepast.

,,Op de begane grond komt de delicatessenwinkel, boven komt de keuken waar we samen allerlei lekkernijen gaan maken. We willen het kleinschalig houden, de dagbesteding zal ruimte bieden aan zes tot maximaal acht cliënten per dagdeel. Er komt niet alleen een winkel, er komen ook tafeltjes waar de koffie met eigen gemaakt gebak en de lunch met zelfgemaakte hapjes gegeten kan worden.

Onze cliënten, de Smaakmakers, kunnen datgene doen waar ze zich fijn bij voelen. De één zal achter de schermen in de keuken willen werken, de ander juist in de bediening. Het belangrijkst is dat ze affiniteit hebben met de horeca of detailhandel. Lijkt het je leuk één van de taken te doen, dan kijken we of we het passend kunnen maken. Er kunnen zoveel aanpassingen gedaan worden.

Zorg is maatwerk, de één zal een handboek met foto’s nodig hebben, de ander heeft een andere aanpassing nodig. Aan ons de uitdaging het mogelijk te maken. Ik ga het ook niet alleen doen, hoeveel personeel erbij komt, hangt af van de zorg-leervraag en van de groei van het bedrijf. We willen stabiliteit bieden en zoeken daarom mensen die meerdere dagen op vaste tijden beschikbaar zijn.”

Van de Kraats zit tijdens de verbouwing niet stil. Het tuinhuis is al af en daar wordt zo nu en dan een proeverij georganiseerd, ook is de sfeervolle ruimte te huur voor kleine vergaderarrangementen.

Het Franeker publiek kon tijdens de Academische dagen al even kennis maken, toen had Ilse van de Kraats een proeverij bij het theekoepeltje.

Op de Agrarische Dagen kunnen bezoekers bij De Smaakmaker hartige wafels proeven. Op woensdagavond op de ijsbaan, op vrijdag tijdens ‘Smakelijk Franeker’ en op zaterdag bij het eigen pand aan de Zilverstraat. Voor kinderen zal er een speciale wafel zijn, gemaakt met Oreo-koekjes.

Wie meer informatie wil over de plannen van De Smaakmaker, kan terecht op de Facebookpagina https://www.facebook.com/De-smaakmaker-606364499728799/ of op Instagram de_smaakmaker volgen. Contact opnemen kan via de mail desmaakmakerfraneker@gmail.com of telefonisch: 06-41491080.

Tekst: Suwarda Vis