‘De nieuwe gemeente moet leefbaar blijven’

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In de rubriek ‘Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan: Klaas Rodenburg Gemeentebelangen

Vertel eerst eens kort iets persoonlijks over jezelf.

Mijn naam is Klaas Rodenburg. Raadslid vanaf 2002-2006 en 2010 tot op heden. Ik ben de vierde generatie in een kappersfamilie sinds ongeveer 1870 en nog steeds werkzaam in het vak. Mede door mijn beroep: contact met heel veel verschillende mensen, ben ik ooit bij de gemeentelijke politiek betrokken geraakt. Mijn hobby's/interesses zijn vissen, nazorg voor de weidevogels en eigenlijk alles wat met de natuur te maken heeft.

Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke.

De grootste opgave die we nu hebben is het vormen van één gemeente. Tussen de vier gemeenten zitten behoorlijk wat culturele en bestuurlijke verschillen. We moeten elkaars culturele verschillen waarderen, die zijn heel waardevol. Bestuurlijk is dat niet altijd eenvoudig. Gelukkig heeft Waadhoeke een sympathieke raad. We hebben respect voor elkaar dus ik heb vertrouwen in de toekomst.

De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vind je van die ontwikkeling?

Hierover heb ik nog mijn twijfels. Voorheen gemeente Franekeradeel had raadscommissies en inspraakprocedures. Bij alle politieke partijen kun je zo de vergaderingen bijwonen en inspreken. Er werd dus al heel overleg gepleegd met de inwoners. Als raadslid had en heb je de plicht om je te laten informeren door zoveel mogelijk belanghebbenden. Dit ging voorheen echt niet zo slecht dus ik ben benieuwd hoe dit met de kernteams gaat werken.

Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken.

Dat is vooral het plezierig en leefbaar houden van de nieuwe gemeente. Onder andere het vestigingsklimaat voor ondernemers verbeteren; zorgen voor goede bereikbaarheid, wegen water trein en fietspaden. Huisvesting; betaalbare huurwoningen en variatie in koopwoningen. Dit geldt zowel voor de stad als voor de dorpen natuurlijk. Persoonlijk heb ik wel eens moeite met bestemmingsplannen en allerhande visies die soms voor de hand liggende ontwikkelingen tegenhouden. Maar je kunt mij natuurlijk overal over aanspreken.

Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan? Privé of zakelijk.

Privé denk ik toch het schaatsen van de elfstedentocht. Een onvergetelijk evenement. Zakelijk 25 jaar met iemand samengewerkt daarna ieder zijn eigen weg. Het is net als met je kinderen, dingen samen doen, maar elkaar ook los kunnen laten.