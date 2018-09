De Bliid Boadskip Sjongers houden maandag 17 september een open repetitie. Belangstellenden zijn welkom om mee te zingen in de Kruiskerk in Berltsum. Inloop is vanaf 19.50 uur.

Iedereen is welkom, of ze nu wel of geen ervaring hebben met zingen in een koor. Mensen die meer willen weten, kunnen contact opnemen met Sybren van Tuinen via 06- 29 07 03 03.