Huurwoningen Accolade krijgen zonnepanelen

Vijfhonderd huurwoningen in Franeker, Sneek, Joure, Jubbega, Boornbergum en Drachten worden de komende drie maanden voorzien van zonnepanelen. Dat zijn dus veertig huurwoningen per week.

Tautus uit Heerenveen voert deze klus uit in opdracht van Woningcorporatie Accolade. Met deze klus gaat een investering van 1,8 miljoen euro gepaard. Huurders merken hier niets van; er zal geen sprake zijn van een directe huurverhoging of een eigen bijdrage.

Het verduurzamen van woningen is een belangrijke opgave voor Accolade. Doel is dat in 2020 alle 16.000 huurwoningen gemiddeld energielabel B hebben. De corporatie wil zo de Co2-uitstoot beperken en de woonlasten betaalbaar houden.

Vijfhonderd woningen voorzien van zonnepanelen is een vermindering van 690.000 kg Co2 per jaar. Dit is gelijk aan de Co2-uitstoot van ruim 3 miljoen kilometers rijden in een dieselauto.