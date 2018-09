Kennismakingslessen Jeugdkarate in Franeker

Jongens en meisje vanaf 6 jaar kunnen op donderdag 13 en 20 september terecht in de gymzaal van de Anna Maria Van Schurman (AMS) in Franeker voor een gratis kennismakingsles Kyokushin Jeugdkarate.

De lessen worden verzorgd door Senpai Gert-Jan Pels (1e dan) van Sportclub F en F The Inner Way. ,,Jeugdkarate is goed voor de motorische, mentale en fysieke ontwikkeling van kinderen”, zegt hij.

De Jeugdkarate-lessen zijn voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar en beginnen om 17.00 uur en duren tot 18.00 uur. Van 18.00 - 19.30 uur is iedereen vanaf 13 jaar van harte welkom voor een kennismakingsles.

Kennismaken met Kyokushin Karate gaat het beste in trainingsbroek en t-shirt. Meer informatie: 0515-432030 of via www.sportclubfenf.nl.