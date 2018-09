Enthousiaste groep zaait Idylle Waadhoeke in

Vele kilo’s zand en bloemzaden zijn met de hand gemengd en uitgestrooid over het 9.000 vierkante meter grote terrein. Na een inleiding en introductie konden de vrijwilligers aan de slag. Vanwege het grote oppervlakte was het best wel hard werken voor iedereen. Maar het weer zat mee en de sfeer zat er goed in.

Twee agrariërs waren ook van de partij. Eén was 85 jaar oud en heeft volgens de organisatie heel hard gewerkt. Daarnaast hebben de twee agrariërs hun ervaring en kennis ingezet, en aanwijzigingen gegeven met betrekking tot de verdeling en verspreidwijze.

Nu is het wachten op het voorjaar, wanneer alles tot bloei zal komen. Zeker is wel dat met alles wat er nu is gezaaid, een wilde bloemenpracht zal ontstaan waar de bijen, vlinders en de mensen jaren van zullen genieten.