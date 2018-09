Dan Brown bezoekt Eise Eisinga Planetarium

FRANEKER De wereldberoemde schrijver Dan Brown heeft zondag het Eise Eisinga Planetarium bezocht. Hij was in Fryslân vanwege de première van De Stormruiter en wilde de kans niet voorbij laten gaan om het planetarium te bezoeken.

Hij was erg onder de indruk van het nog altijd werkende planetariummodel. De combinatie van wetenschap en historie sprak hem zeer aan. Hij kon zich bijna niet voorstellen dat iemand als Eisinga in staat bleek een dergelijk ingenieus model te bouwen.

Hij was onder andere in het gezelschap van zijn vader, die hem als kind veel over sterrenkunde had verteld. Zij lieten zich uitgebreid informeren over de werking van het Planetarium door Adrie Warmenhoven, directeur van het Eisinga Planetarium.