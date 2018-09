Vijfde editie pompoenenmarkt Bitgummole

Na het succes van andere jaren is dit alweer de vijfde editie met andere kraampjes, workshops en optredens van onder andere Eelke no Cash and the Bankrupt Boys, Rapapa en een djembé-optreden.

Naast de verkoop van pompoenen, kalebassen en decoratieve pompoenstukken, wordt er vis gerookt, is er een demonstratie van eendenkorfvlechten en exposeert Klaske Atema haar schilderijen.

Ook is er een aantal kramen met streekproducten, keramiek en tuindecoratie, sieraden, thee en meer. Verder kan men genieten van een lekkere hap van de barbecue verzorgd door Fol Fjoer, pompoencake, soep, koffie, thee of een biertje.