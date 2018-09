Oranje Fonds reikt Buurtcadeau uit in Dronryp

Het Oranje Fonds verrast MFA d’âld skoalle in Dronryp met een Oranje Fonds Buurtcadeau ter waarde van €3.000. In buurten en dorpen waar de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een organisatie met het Buurtcadeau. Zo hebben ook alle omwonenden langdurig profijt van de straatprijs.

Lokale organisaties waarbij bewoners elkaar ontmoeten zijn van grote waarde voor de samenhang en veiligheid van Nederland. Dat is de reden waarom het Oranje Fonds extra wil investeren in buurt en dorp. Het Fonds doet dit op allerlei manieren. Het is betrokken bij Burendag en investeert in activiteiten en accommodaties.

In Dronryp zijn ze erg blij met het Buurtcadeau. ,,Het geld van het Oranje Fonds gaan wij investeren in een grote stamtafel waar mensen kunnen aanschuiven voor een kopje koffie, een praatje, een spelletje of gewoon een krantje te lezen. In onze MFA maakt een groep van 17 vrijwilligers het mogelijk om het bibliotheekgedeelte binnen de MFA een bredere invulling te geven door elke dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen open te zijn. Dorpsbewoners, toeristen en lezerspubliek ontmoeten elkaar hier onder het genot van een kopje koffie”, vertelt Tjittie Kamminga. Zij is bestuurslid van MFA d’âld skoalle.