Noorderbreedte en Patyna starten opleidingstraject in ouderenzorg

Met een kick-off op 10 september in de Westerpoort in Franeker starten zorgorganisaties Patyna en Noorderbreedte een nieuw opleidingstraject voor zij-instromers in de ouderenzorg in Noordwest-Friesland.

Samen met ROC Friese Poort worden 23 nieuwe medewerkers opgeleid tot maatschappelijk verzorgende. De deelnemers krijgen een vaste betaalde baan in de zorg.

De meeste deelnemers maken vanuit een ander werkveld de overstap naar de zorg. Het opleidingstraject maakt deze overstap aantrekkelijk voor zij-instromers. In tegenstelling tot de landelijke trend is in Noordwest-Friesland voldoende aanwas van zij-instromers.

De deelnemers volgen de tweejarige mbo-opleiding Maatschappelijk verzorgende IG, waarbij ze vier dagen in de week praktijkervaring opdoen op verschillende locaties van Patyna en Noorderbreedte. Docenten van het ROC Friese Poort verzorgen één dag in de week het onderwijs in Franeker op de locaties Saxenoord (Patyna) en Westerpoort (Noorderbreedte).

Opleiding

Door de samenwerking tussen Patyna en Noorderbreedte krijgen de deelnemers de kans om de ouderenzorg in de volle breedte te leren kennen. De praktijkervaringen die ze opdoen, worden in de lessen met elkaar uitgewisseld. Na het succesvol afronden van de opleiding, ontvangen de deelnemers twee diploma’s, namelijk verzorgende IG en medewerker maatschappelijke zorg. Daarnaast krijgen ze een vast contract.

Regionale aanpak

Landelijk is het tekort aan (ouderen)zorgmedewerkers een steeds groter probleem, dit geldt ook voor Noordwest-Friesland waar zowel Patyna en Noorderbreedte met een aantal woonzorgcentra gevestigd zijn. Ze slaan samen met ROC Friese Poort met dit initiatief de handen ineen. Op deze manier maken ze een grote groep mensen enthousiast voor het werken in de ouderenzorg.

Welzijn

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor zowel zorg als welzijn. Patyna en Noorderbreedte willen cliënten de meest optimale zorg bieden. Welzijn is daarbij erg belangrijk. Medewerkers spelen zoveel mogelijk in op de wensen van de cliënt. Op die manier kan de cliënt zoveel mogelijk zelf bepalen hoe hij of zij wil leven. Daarom is welzijn een belangrijk onderdeel van de opleiding.