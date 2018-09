Kick-off SamenLoop voor Hoop Franeker

De gezamenlijke aftrap van SamenLoop voor Hoop in Franeker is zaterdag 15 september. De opbrengst van de 24-uurs wandelestafette gaat naar onderzoek naar kanker.

De tweede Franeker editie van SamenLoop voor Hoop staat voor 5 en 6 juli volgend jaar op de agenda. De kick-off is om 19.30 uur in De Opslach/RSG Simon Vestdijk aan de IJsbaanweg 4-6.

Bij de kick-off doen deelnemers aan dit evenement alvast inspiratie op en maken ze kennis met de organisatie en met de kersverse ambassadeurs Caroline de Pee en Chris Wassenaar.

Enorme impact

De impact van kanker is enorm: het pad naar genezing blijft grillig en onzeker. Mirjam Holwerda liep dat pad. In 2015 leek de kanker in haar lichaam ongeneeslijk, maar Mirjam overleefde. Nu is ze actief in de organisatie en vertelt ze tijdens de kick-off haar bijzondere verhaal.

De SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette op een afgebakend terrein. In Franeker zijn ook hardlopers welkom.

Het initiatief komt van KWF Kankerbestrijding, de invulling is aan plaatselijke commissies. De opbrengst is bestemd voor onderzoek naar kanker. Meer informatie: samenloopvoorhoop.nl/franeker