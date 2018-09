Open huis Vrijmetselarij op Open Monumentendag

Op de Open Monumentendag van zaterdag 8 september is de vrijmetselaarsloge Deugd en IJver in Harlingen vrij toegankelijk voor iedereen.

Het pand is het oudste bakstenen huis van Harlingen en is gebouwd in de zestiende eeuw. Het dankt zijn naam aan de gevelsteen met een vergulde afbeelding van de aartsengelen Michaël, de beschermheilige van Harlingen.

Deze zaterdag valt samen met de Dag van de Vrijmetselarij, waarover informatie gekregen kan worden voor belangstellenden. Het is een broederschap waarvoor een kandidaat zichzelf kan aanmelden. Het bestaat ruim 300 jaar, waarbij Harlingen een van de oudste loges in Nederland is.

De vrijmetselaar zoekt wat mensen verbindt en probeert weg te nemen wat mensen scheidt. Daarbij is het zoeken naar harmonie een hoog goed.