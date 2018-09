Lustrumviering Anti-pestprogramma met paarden Japero

Het anti-pestprogramma met behulp van paarden op manege Japero in Berltsum wordt al vijf jaar aangeboden aan kinderen, jongeren en volwassenen. Op 15 september vertellen deelnemers tijdens de jubileumviering over hun ervaringen met het werken met een kudde paarden.

Het anti-pestprogramma met paarden is in 2013 ontwikkeld door eigenaar Petra Weijer. Sinds drie jaar geeft ze de non-profittrainingen samen met pedagoog Albertina Wolbers.

Petra Weijer: ,,We willen allemaal dat kinderen en jongeren zich veilig en zelfverzekerd voelen. Dat is ook de basis waarop het anti-pestbeleid is ontwikkeld. Deze avond vertelt een aantal gasten over hun ervaringen met de kudde paarden. Dat zijn niet alleen kinderen en jongeren die hun ervaring delen, maar ook volwassen die met hun team of individueel met de kudde aan het werk zijn geweest.’’

,,Wanneer iemand wordt gepest, wordt in de eerste plaats gekeken naar wie er pest en waarom. Hij of zij komt er vaak af met een waarschuwing. De gepeste komt in een vicieuze cirkel terecht. Van school wisselen heeft meestal geen zin: ze hebben geleerd om bij de pester uit de buurt te blijven, maar daardoor wordt hun wereldje steeds kleiner. De houding van de gepeste verandert in de kern niet.’’

Paarden spiegelen mensen. Tijdens een workshop wordt uitgelegd hoe de kudde paarden samenwerkt en elkaar respecteert zolang een ieder zich aan de regels houdt. De hiërarchie van een kudde paarden is gemakkelijk te vergelijken met een groep kinderen of volwassenen. De een is bevriend met iedereen, de ander wil liever alleen zijn en weer een ander staat het liefst in de belangstelling. Iedereen is even belangrijk: gaat er een uit de groep, dan ontstaat er een lege plek die gevuld moest blijven.

Petra Weijer: ,,Als er iemand gepest wordt in een klas is een pester niet alleen de persoon die in de gaten moet worden gehouden maar de hele klas. Wie wil er ook populair zijn, wie zou een gepeste kunnen helpen maar durft dit niet. Paarden laten haarfijn zien hoe een persoon in elkaar zit en of de lichaamstaal klopt bij wat hij of zij zegt. Een paard prikt gelijk door je masker heen en laat zien wie je bent of wie je kan zijn. En dat ziet dan ook de hele groep. En die bewustwording, dat is de kern van het programma.’’

Behalve de ervaringen van deelnemers is er er deze avond live-muziek van Foute Bull, zijn er shows en is er een demonstratie met de kudde paarden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Manege Japero staat aan de Wiersterdyk 8b.