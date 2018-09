Reis terug in de tijd tijdens Bunkerdagen

Stichting Bunker Koehoal houdt zaterdag 8 en zondag 9 september de jaarlijkse bunkerdagen. Tijdens deze dagen zijn er zes korte films te zien die vertellen over het dagelijkse leven in Fryslân in de periode 1938-1946.

Er komen beelden voorbij van bombardementen, de vervolging en het onderduiken, maar ook van het leven op de boerderij, de schaarste, de vorderingen van bijvoorbeeld koper en hoe inventief mensen in die tijd waren.

Het was niet alleen maar kommer en kwel. Het verenigingsleven, de bioscoop en de sport deden het goed. Een van de films gaat dan ook over de Elfstedentocht van 1941. Ook is er een reportage over de wederopbouw te zien.

De bunkerdagen vormen de laatste activiteit bij Bunker Koehoal voor dit seizoen. De deur is op beide dagen open van 10.30 uur tot 16.30 uur.

Presentaties voor leerlingen

De stichting Bunker Koehoal wil in zijn jaarlijkse tentoonstellingen aandacht schenken aan de eigen regio Noordwest-Friesland, en de effecten die de oorlog op haar bewoners heeft gehad. Daarom is de stichting afgelopen voorjaar begonnen met presentaties aan basisschoolleerlingen over een dramatisch en toch onderbelicht onderdeel: “De Luchtoorlog boven Friesland”. Dat was zo’n succes, dat deze presentaties een vervolg krijgen.