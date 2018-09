Wadden Center trekt meer bezoekers dan verwacht

Binnen een half jaar na de opening van het Afsluitdijk Wadden Center is een mijlpaal bereikt. De 100.000ste bezoeker is verwelkomt.

Gerard Bos en Maureen Banks uit Anna Paulowna waren de gelukkigen. Zij reageerden verrast op het welkom door gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân, tevens voorzitter van De Nieuwe Afsluitdijk.

Gedeputeerde Kielstra onthaalde de heer Bos en mevrouw Banks met een boeket bloemen en een boek over de geestelijk vader van de Afsluitdijk, Cornelis Lely. Ook kregen ze een lunch aangeboden.

Kielstra: ,,Ik vind het een eer om u te ontvangen. Nu al de 100.000ste bezoeker, dat hadden we niet zo snel verwacht.”

Het Afsluitdijk Wadden Center zou naar verwachting jaarlijks tussen de 70.000 en 100.000 bezoekers trekken. Dit is inmiddels bijgesteld naar 150.000 tot 200.000 bezoekers per jaar. De overheden maken van de Afsluitdijk een toeristische attractie. Het Afsluitdijk Wadden Center maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Toeristen kunnen in het Afsluitdijk Wadden Center in tien talen meer te weten komen over UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, de unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied, de geschiedenis van de Afsluitdijk en de toekomstige ontwikkelingen.