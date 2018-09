Sjaerdema-Liauckemaruiters boeken succes op KNHS kampioenschap

In het springen L/C kreeg Lotte van der Kaaij met Sjakkalakka MH het kampioenslint omgehangen. Uit een veld met negentien deelnemers wist ze in de Barrage zowel foutloos als de snelste te zijn. Yfke Priem behaalde met Hentel de vierde vierde prijs in het M springen categorie C.

De bronzen medaille in de L2 /C dressuur was voor Flore Woerts op Igor. Haar grote zus Nina Woerts legde beslag op de vierde prijs in de Finale kür op muziek in de Z2/DE. Mila Schaafsma won met Topsvoorter Monopoly de vijfde prijs in M2/DE.

Bij de paardendressuur reed Willemke van der Bij een nette score. Voor de verenigingsdressuur behaalde zij de tweede plaats met 206 punten. Lilian de Waal Een vierde plaats met 206,5 punten.

Tweede werd Iris van der Wal met 195, Annemarth Wildeboer 190. In het springen bleven Elisabeth Jukema en Marijke Rosier foutloos.