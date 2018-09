Partuur Enno Kingma wint in Pingjum

PINGJUM/WERGEA

Met nog twee weekenden te gaan loopt het kaatsen naar het eind van het seizoen. Afgelopen weekend kwamen de hoofdklasse heren in actie in Pingjum, de dames kaatsten in Wergea. De winst ging in Pingjum naar Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar.