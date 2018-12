Sander Prins in actie voor jeugd in Peru

– Het idee voor de actie is dit jaar in New York ontstaan. Sander Prins (17) was daar op bezoek bij zijn oom Leo en neef Alex. Het was voor de eerstejaars student Tourism Management bovenal een leuke tijd.

Tussen alle uitstapjes door sprak hij veel met zijn oom en neef over de stichting Futbol For Kids, waar zij zich voor inzetten. De stichting wil kinderen in het arme Peru een beter en veiliger leven bezorgen, onder andere door middel van sport. Het verhaal raakte de Franeker. Eenmaal thuis besloot hij om ook aan de slag te gaan voor de stichting. Samen met zijn oom wil hij in april volgend jaar naar het dorp Huacatinco, in het westen van het Zuid-Amerikaanse land.

Zijn passie is voetbal. ,,Ik ben al vanaf m’n zesde bij SC Franeker. Op dit moment speel ik in JO19, meestal op het middenveld. Ik weet dat voetbal overal in de wereld zorgt voor plezier en dat wil ik ook doorgeven aan de kinderen in Peru. Want met plezier kun je zo veel bereiken.’’

Sandalen

Daarnaast wil hij er sandalen uitdelen. ,,In Nederland vinden we schoenen heel vanzelfsprekend, maar voor miljoenen kinderen in de wereld is dat niet zo. Mijn doel is om zo veel mogelijk kinderen in Huacatinco aan sandalen te helpen. Dan kunnen ze veilig over straat wandelen zonder infecties op te lopen en wordt de wandeling naar school, soms wel 3,5 uur lang, ook een stuk makkelijker.’’

Sander hoopt in Nederland zo’n 2000 euro op te halen door middel van donaties. Een paar nieuwe sandalen kost in Peru omgerekend 2 euro. Het schoeisel wordt in het dorp zelf aangeschaft bij lokale fabriekjes. ,,Vanuit Nederland probeer ik zelf oude voetbalschoenen en nieuwe voetballen mee te nemen. Deze actie moet ik nog gaan opzetten.’’

Als Sander zijn streefbedrag binnen weet te halen wordt een deel van de reis door de stichting vergoed. Hij moet zelf dan nog 1000 euro bijleggen.

Behalve voetballen en sandalen uitdelen, gaat de stichting ook schommels bij een paar scholen zetten en worden er waterfilters voor schoon drinkwater geplaatst. Nu zijn bewoners soms gedwongen slootwater te gebruiken.

,, Ik hoop dat heel veel mensen geld op rekening NL05 RABO 0167 9784 54 o.v.v. Futbol For Kids. Dan zorg ik ervoor dat het bij de kinderen terechtkomt.’’