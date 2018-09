Boalserter Skotsploech danst op Monumentendag in Franeker

De Boalserter Skotsploech is in september 1958 opgericht om de Friese kostuums en oude dansen uit 1850-1860 in ere te houden. De groep trad in het verleden elke donderdag op boven de gracht in Bolsward tijdens de marktdagen. De groep maakte vele mooie reizen maakte naar diverse landen zoals Polen, Duitsland, Denemarken, Engeland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Frankrijk en Canada.

Zaterdagmiddag 8 september is de groep te bewonderen tijdens de monumentendag in Franeker. De week daarna is de ploeg in Bergen op Zoom bij de optocht van de Brabantse Stoet. Een jaarlijkse optocht, die dit jaar een Fries karakter krijgt. Op zaterdag 22 september is het gezelschap te gast in Hattem ter gelegenheid van het Dikke Tine festival.

Met een dertigtal enthousiaste leden en een twintigtal optredens per jaar gaan we met frisse moed de komende tijd tegemoet.