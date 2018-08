NVVH-Vrouwennetwerk begint aan nieuw seizoen

- Het NVVH-Vrouwennetwerk afdeling Franeker, opent het nieuwe seizoen donderdag 6 september om 13.45 uur in Sjaerdema State. Deze middag komt Erwin de Vos uit Harlingen vertellen over zijn werk als ambulancemedewerker en de wereld achter 112. Bovendien wordt deze middag het nieuwe programma bekendgemaakt.

Op het programma staan onder andere een lezing door een medewerker van Tresoar met als titel Draadjes naar het Verleden en herkenbare objecten uit onze eigen omgeving. Dhr. De Glee vertelt in een andere lezing over zijn reis met de Transsiberië Expres en mevr. Van der Ploeg laat ons kennismaken met het gebruik van klankschalen.

De presentatie van Joop Verburg gaat over vlinders en meer moois in de natuur en een edelsmid laat zien hoe een sieraad gemaakt wordt en hoe een oud sieraad een nieuw leven krijgt. Het vrouwenkoor From Us luistert de kerstbijeenkomst op.

Excursies zijn er onder andere naar het Wadden Center op de Afsluitdijk en naar Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Leden kunnen zicht deze middag eventueel aanmelden voor verschillende activiteiten zoals theaterbezoek en de bowling.

Voor wie een keer wil kennismaken met NVVH-Vrouwennetwerk afdeling Franeker, dan is dit een uitstekende gelegenheid.