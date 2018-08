‘Maarten verdient een standbeeld’

BURDAARD/FRANEKER - In Burdaard is een aantal inwoners een actie gestart om geld in te zamelen voor een standbeeld voor Maarten van der Weijden. Het beeld zou moeten komen op de plek waar de elfstedenzwemmer zijn tocht na 163 opgaf. Het beeld moet deze speciale elfstedentocht in herinnering houden en tegelijk de aandacht vestigen op de strijd tegen kanker.

De initiatiefnemers hebben Maarten aangemoedigd op zijn nachtelijke tocht door de Hel van het Noorden. En ze zijn getuige geweest van het einde van de tocht in Burdaard. Deze ervaring en de persoonlijke betrokkenheid bij de ziekte kanker heeft geleid tot het initiatief voor een kunstwerk. ,,Maarten had Friesland en Nederland in de ban. En ons ook. Het liet ons niet los’’, aldus Jenno Terpstra, een van de initiatiefnemers.

Het standbeeld moet er komen door een landelijke inzamelingsactie via www.whydonate.nl onder de fundraisen Standbeeld voor Maarten. De actie heeft een looptijd van 30 dagen en het streefbedrag is € 50.000.

Donateurs worden op de hoogte gehouden via de Facebooksite Standbeeld Maarten van der Weijden. Als er na realisatie van het kunstwerk geld over is, zal dat worden overgemaakt op de Maarten van der Weijden Foundation. Als het project geen doorgang vindt door onvoldoende bijdragen, wordt het geld teruggestort naar de donateurs. Maarten van der Weijden heeft zijn steun toegezegd.