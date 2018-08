Marathon rond het Bildt onderdeel Westhoek Búttendyks

Een van de onderdelen van het vierdaagse evenement Westhoek Búttendyks is de Rabomarathon Om ‘t Bildt en de Estafette Plus over 5 of 10 km. De organisatie is in handen van Sv Friesland.

Het idee voor het hardloopevenement komt van de commissie Westhoek Búttendyks. Het sluit helemaal aan de suggestie van Leen Ferwerda die al eerder had geopperd dat het mooi zou zijn, nu de gemeente het Bildt is opgeheven, een marathon rond het Bildt te houden.

Búttendyks

Het evenement past nu in het vierdaagse programma Westhoek Búttendyks dat donderdag begint en zondag eindigt. Het programma omvat onder meer een reünie, festival, muziek, een expositie en het openluchtspel Stilte Liefde

De datum was volgens Jan Kooistra van Sv Friesland niet zo geschikt voor de hardlopers van de lange afstanden omdat de hardloopkalender overvol is. En een marathon loop je maar één of tweemaal per jaar. Velen kiezen daarom voor grote marathons.

Estafette

Voor de hele marathon verwacht men bij Sv Friesland slechts een tiental lopers, maar voor de estafette St.-Jabik-Ouwesyl over 19 km en het tweede stuk Ouwe Syl – St.-Jabik 23 km rekent men op meer deelname. De lopers moeten zelf regelen dat hun medeloper in Ouwesyl komt en dat de eerste loper weer naar St. Jabik wordt gebracht. Er is een auto beschikbaar met chauffeur als dat niet lukt.

De route start is in de Hofstraat in St. Jabik. Men gaat dan via Mooie Paal, Wier, Berltsum, Beetgum, Froubuurt, Oude Leije naar Ouwesyl waar de estafettelopers hun stokje overhandigen. Daarna gaat de route naar Nieuwesyl, over de Nieuwe Bildtdijk naar Zwarte Haan, en dan via Ouwedyk, Armendyk en Griene Dyk terug naar St. Jabik.

Wandelen

De kortere routes (5 en 10 km) gaat vanuit St. Jabik naar Mooie Paal, Griene Dyk en Westhoek terug naar het dorp. Deze route staat ook open voor wandelaars. De start is rond 11.00 uur in de Hofstraat. Bij Aukje en Hendrik op nr. 1 is de inschrijving en is in de tuin kleedgelegenheid en catering. Gedoucht kan er worden in sportcentrum De Fijfskaar.