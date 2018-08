Maaltijd voor 55-plussers in Nij Bethanië

Tzummarum

Welzijn Ouderen Franeker organiseert voor vrijdag 5 oktober in samenwerking met Nij Bethanië een gezellige muzikale maaltijd voor alle 55-plussers uit Tzummarum en omstreken. De maaltijd begint om 11.30 uur in Nij Bethanië. De kosten bedragen 11 euro per persoon.