Hagelnieuw cruiseschip zaterdag in Harlingen

Harlingen

Het hagelnieuwe zeecruiseschip Le Laperouse bregnt zaterdag 1 september tijdens de Visserijdagen aan in Harlingen. Het luxueuze schip van de Franse reder Le Ponant werd op 11 juli gedoopt in Reykjavik en is de eerste in een reeks van zes Ponant Explorers of Expeditie Yachts. Het schip telt 92 kajuiten en suites met balkon of een eigen terras.