Sneek Wit Zwart Boso wint Caspar de Robles Plus Lunenborg Toernooi

Het Caspar de Robles Plus Lunenborg Toernooi vond zaterdag plaats op het Oostersportpark in harlingen. De Zeerobben waren gastheer en ontvingen Sneek Wit Zwart Boso, Zouaven, Drachtster Boys en Monnickendam.

Onderstaand verslag is door de organisatie ingestuurd.

De wedstrijden stonden onder leiding van de door de KNVB aangestelde jonge talentvolle scheidsrechters met veel potentie tot doorgroei. Klaas Hofstede, opleidingscoördinator KNVB, begeleide hen en dat leverde geen noemenswaardige sportieve problemen op. Wel leverde de 1e rode kaart een toernooi primeur op, want dat was in de vorige edities niet voorgekomen.

Gedurende de dag werd al snel duidelijk dat Sneek Wit Zwart Boso het verst was in de voorbereiding op de competitie. Met fris combinatievoetbal en met een goede wedstrijdmentaliteit wist Sneek Wit Zwart de meeste punten te vergaren en dat leverde de Caspar de Robles Wisseltrofee op.

De formatie van hoofdtrainer Germ de Jong won van Monnickendam (zaterdag 2e klasse, 0-3), De Zouaven (Grootebroek, zondag 2e klasse: 0-1), Drachtster Boys (zaterdag 1e klasse, 1-3) en Zeerobben (zaterdag 1e klasse, 0-2). Naast de Wisseltrofee kon de hoofdsponsor Plus Lunenborg in de persoon van Maurice Lunenborg ook nog € 750,- overhandigen aan de aanvoerder van Sneek Wit Zwart. In de eindstand was er een opvallende teleurstellende laatste plaats voor gastheer Zeerobben. Met zeer matig voetbal was Zeerobben duidelijk de mindere dit toernooi.

Het door de toernooicommissie, als proef ingevoerde extra punten systeem, bleek het aanvallend voetbal zeker te stimuleren. Mocht er volgend jaar een vierdee editie volgen dan zal ook dit punten- systeem weer worden toegepast.

Naast de teamprestatie konden de individuele spelers een prijs winnen door zich te kwalificeren als speler van het toernooi, gesponsord door van der Ploeg Schilderwerken. Unaniem werd Harvey de Boer (Sneek Wit Zwart Boso) verkozen tot Speler van het toernooi en dat leverde € 100,- op. Er waren twee spelers die als topscoorder van het toernooi, gesponsord door Rob van der Kooi Schilderwerken, een prijs van € 100,- binnen sleepten nl. Dennis van Tricht ( Zouaven) en Jan-Jacob van der Mei ( Drachtser Boys).

Na alle gespeelde wedstrijden kon de eindstand worden opgemaakt:

1 Sneek Wit Zwart Boso € 750,- 17 punten

2 Zouaven € 500,- 14 punten

3 Drachtster Boys € 250,- 13 punten

4 Monnickendam 7 punten

5 Zeerobben 1 punt