SimmerTime keert terug naar Franeker

De eerste SimmerTime was in 2000. Het Culturele Hoofdstadjaar is een ideale gelegenheid om dit succesvolle reizend muziektheater nog eens te laten plaatsvinden. Ook nu wordt het theater gespeeld in een grote circustent, met dezelfde sfeer en ambiance als achttien jaar geleden. .

De line-up van 2000 wordt versterkt met jonge talenten en nog enkele special guests. De grote inspirator Rients Gratama mist wel, maar hij wordt in deze SimmerTime2018 postuum geëerd.

Avondvullend programma

De Kast en Piter Wilkens verzorgen samen met onder anderen Freark Smink, Johannes Rypma en Maaike Schuurmans een muzikaal avondvullend programma. In het twee uur durend theaterprogramma zal de rijke Friese historie en de toekomst van Friesland mondiaal, op een theatrale en humoristische wijze op het toneel verschijnen.

De voorstelling heeft al gespeeld in Heerenveen, en gaat eind september nog naar Dokkum. Voor kaarten en alle informatie zie www.simmertime2018.nl.