Philip Curtis vertelt over ‘ANDERS’ bij Rotaryclub Franeker

Philip Curtis uit Harlingen gaf donderdag een lezing tijdens de Rotarybijeenkomst van Rotaryclub Franeker. Curtis is docent aan het conservatorium Prins Claus in Groningen en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarbij is hij met zijn partner Margot Hoiting ook directie van CityProms en Embrace NL.

Philip vertelde over een bijzonder muziek- en theaterproject `ANDERS`. Dit is inclusief muziektheater van mensen met én zonder beperkingen. ANDERS! is een initiatief van CityProms en EMBRACE Nederland. Jaarlijks ontwikkelen professionele makers, jong talent en amateurs een professionele (openlucht) muziektheaterproductie met valide en mindervalide ‘sterren’ uit de regio.

Op het hoofdpodium van CityProms Leeuwarden 2017 presenteerde ANDERS! met 120 deelnemers haar eerste volledig zelfgecreëerde voorstelling voor een 3500-koppig publiek. In 2018 voor de tweede keer tijdens CityProms in theater de Harmonie in Leeuwarden: `ANDERS!2 We Can Be Heroes`.

De voorstelling was een hoogtepunt, maar de reis ernaartoe was voor alle deelnemers zeker zo belangrijk. Tijdens een serie workshops bracht elke deelnemer zijn/haar persoonlijke verhaal en ideeën in. Deze input wordt door allerlei professionals omgezet in dramatische constructies, muzikale bewerkingen en composities.

Een vraag uit de bijenkomst was of het was bedoeld om mensen met een beperking gelukkig te maken? Dat is niet het eerste en belangrijkste doel, aldus een gepassioneerde Philip Curtis. ,,Zoals gezegd, het is al de weg er naartoe. Communiceren mogelijk maken door muziek en theater, waar dat eerder niet lukte. Mensen met een beperking stimuleren en een plek geven die ze verdienen. Hen creatief laten zijn.

Een hele voorstelling die werd bedacht, geacteerd, gemusiceerd door medemensen met een beperking, ondersteund door mensen zoals hiervoor genoemd. De uitkomst is wel dat het geluk bevordert, zelfbevestiging en zelfrespect met zich meebrengt.”