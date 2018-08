Volle feesttent tijdens Skots & Skeef Festival

Het weer was niet altijd even denderend, maar dat mocht de pret niet drukken. Het Skots & Skeef Festival werd afgelopen weekend door veel feestgangers en muziekliefhebbers bezocht.

De vierde editie van dit festival kende een uitgebreide line up. Bezoekers konden genieten van optredens van onder meer Def Rhymz, Mark Foggo and the Skasters, De Doelleazen, All Tha Fokk, Jimmy James en DJ Bassie.

Daarnaast waren er verschillende activiteiten, zoals een rodeostier. Ook was het mogelijk om je te laten schminken. Bij de foodtrucks kon de lekkere trek gestild worden met hamburgers en verse frites.

Fotograaf Timen Dijkstra was erbij tijdens het Skots & Skeef Festival, en maakte deze foto’s.