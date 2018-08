Vier dagen muziek, zang, kunst, dans en meer tijdens Harlinger Visserijdagen

Het feest barst vandaag weer los in Harlingen. Tot en met 1 september is er in de havenstad van alles te beleven in het kader van de Visserijedagen.

De tienduizenden bezoekers kunnen zich vermaken met muziek, zang, dans, kunst, lekker eten en allerlei activiteiten. En dat in een decor van ruim zeshonderd monumenten en een moderne visserij- en handelshaven.

Vanmiddag om 15.00 uur opent burgemeester Sluiter de 59ste Visserijdagen. Jennie Lena zorgt voor de muzikale omlijsting. Verder is er een kinderbraderie op de Kleine Bredeplaats, en om 14.30 uur een Groot Standwerkersconcours op de Voorstraat. m 19.30 uur is er een demonstratie met politiehonden op het veld van KV Eendracht. Op dat tijdstip begint ook ‘t DOKfestival, met optredens van Waylon, Blue Birds en Detal V. Op het hoofdpodium treden onder andere Admin en Tess & Her Highway Patrol op.

Op donderdag 30 en vrijdag 31 augustus van 12.00 tot 17.00 uur wordt in het Hannemahuis de Time Warp ‘Harlingen van toen nar nu’ doorlopend vertoond. Paul Engel, de maker van deze Time Warp, laat door middel van in elkaar overvloeiende beelden zien hoe bekende en minder bekende delen van de stad en haar omgeving in de loop van de jaren veranderd of juist niet veranderd zijn.

De trends van Harlingen worden tussen 15.00 en 18.00 uur gepresenteerd tijdens What’s New in Town in de Harlinger binnenstad. Om 16.30 uur treden The Showbusters op op de ABN AMRO Stage. Om 19.30 uur begint het WK Wrikken in de Rommelhaven.

‘s Avonds is er op verschillende plekken muziek. Onder andere DJ Quickfinger (Grote Breedeplaats) treedt op, evenals Soul Solution (Podium Skûtsje) En Kensingon-tribute Rivals (Podium Anton Wachter).

Vrijdag staat onder meer het Klompzeilen op het programma (14.00-16.00 uur). Om 14.00 uur kunnen mensen zich in antieke kleding laten fotograferen in het Hannemahuis. Zes muzikanten op een vier meter lange tandem maken vanaf 14.15 uur de Voorstraat muzikaal onveilig.

Van 18.00 tot 21.00 uur is er Zeskamp Brandweer in en om de brandweerkazerne. Om 17.00 uur is er een defilé van brandweerkorpsen door Harlingen. De Harlinger Visserijedagen Wielerronde begint om 19.00 uur.

Ook deze avond is er veel muziek. Van 20.30 tot 22.30 uur is het Grote Sluisconcert in de Rommelhaven. Daarnaast betreden vanaf 20.30 uur de volgende muzikanten het podium op de Grote Bredeplaats: Dj Jerome, Lesley Williams, Peer & Pijn, Pascal Redeker en Alex. Bij Podium Dokkade begint om 21.30 uur Dance at the Dok.

Zaterdag is er vanaf 10.00 uur de grote jaarmarkt. Op dat tijdstip begint ook het Sambafestival met elf sambabands. Dit vindt plaats in de binnenstad en op het Open Dag-terrijn Visserijhaven. Om 16.30 uur is er een gezamenlijk optreden op het Hoofdpodium Visserijdagen.

Om 17.00 uur is de vlootschouw, en om 21.30 uur is er vuurwerk vanaf de Zuiderpier.

Tijdens de Nacht van Harlingen kan er nog een keer flink gefeest worden. Onder meer Hubert Heeringa band met Piter Wilkens en Wiebe van Dyk (Grote Bredeplaats), Jelle B (Podium ABN AMRO), Big Mack (Podium Skûtsje), Plork en de Aannemers (Podium Anton Wachter) en The Stolling Rones (Podium Lichtboei) treden op. Verder is er weer Dance at the Dock.

Het complete programma staat op: www.visserijdagenharlingen.nl.