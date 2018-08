Frans Temme wint vijfde bekerwedstrijd zomercompetitie

De vislocatie was het van Harinxmakanaal bij Ungabuurt, Midlum. Wisselender dan afgelopen zaterdag kon de vangst niet zijn. Sommige vissers vingen zeer goed, terwijl maar liefst vijf vissers geen stootje hebben gezien.

Net zo wisselend als de vangsten was het weer: felle buien afgewisselend door even felle zonnige perioden. Tijdens buien kon de jas aan en die kon weer uit als daarna de zon er bij kwam. Er werd veel kleinere vis gevangen, maar ook werden de nodige brasems tijdens de weging aangeboden.

De uitslag was als volgt:

A-klasse:

1) Frans Temme, 9.320 gram

2) Albert Abbink, 4.824 gram

3) Freerk van Duinen, 3.697 gram

4) Piet Topma, 3.486 gram

5) Wil Bakker, 1.368 gram

6) Harrie Olde Olthof, 1.182 gram

7) Anne Dirk van Assen, 1.046 gram

8) Klaas Bakker, 978 gram

9) Rob den Boer, 0 gram

9) Bert Dorenbos, 0 gram

B-klasse:

1) Ruud de Boer, 3.294 gram

2) Gerard vd Kooy, 1.696 gram

3) Teake Wielinga, 944 gram

4) Rob Ras, 894 gram

5) Tonny Landskroon, 0 gram

5) Rene de Jong, 0 gram

5) Ruud Roelvink, 0 gram

De volgende wedstrijd is de regiowedstrijd in de Workumer Trekvaart bij Parrega op 15 september. Opgave hiervoor is nog mogelijk via de website. De zaal is open vanaf 7.00 uur. Er wordt gevist van 9.00 - 13.00 uur. Ook worden er nog deelnemers gezocht voor de finale van de clubteams op zondag 9 september. Opgave is mogelijk door je in te schrijven via de website van je vereniging.

Al vast bedankt voor de plaatsing.

Met vriendelijke groet,

Rob den Boer

wedstrijdcommissie

Fotobijschrift: Rob Ras