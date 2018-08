Felicitaties voor oudste inwoner van Harlingen

Visser werd in 1916 in Franeker geboren. Ze komt uit een groot gezin, met zes jongens en drie dochters. Met het overlijden van Wiepie Visser twee jaar geleden, is IJmkje Visser de enige van het gezin die nog in leven is.

Kort na de Tweede Wereldoorlog trouwde ze op 19 juli 1945 met Johannes Esveld. Omdat hij in Harlingen woonde, verhuisde IJmkje naar de havenstad.

Omdat een zus van Esveld op het Scheffersplein woonde en ging verhuizen, nam het jonge stel de woning over. Haar man was loodgieter en werkte bij Zeilmaker (nu Expert) aan de Kleine Voorstraat.

Later kwam hij in gemeentelijke dienst. Het gezin kreeg een zoon, Gerrit en een dochter, Fenny. Lang heeft Johannes Esveld niet van zijn pensioen kunnen genieten. In 1957 kwam hij op 72-jarige leeftijd plotseling te overlijden. Maar IJmkje Esveld ging niet bij de pakken neerzitten.