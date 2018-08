Laatste Simmerjûncollege van deze zomer

Rimmert de Jong, directeur van Royal Steensma BV, verzorgt woensdag 29 augustus het laatste Simmerjûncollege, in samenwerking met Bakkerij Schaafsma uit Franeker.

De Jong vertelt over typische Friese lekkernijen als Oranjekoek, Fryske Dúmkes en Sûkerbôle. Omdat Royal Steensma BV grondstoffen verzorgt voor bakkers, staan zij vaak aan de wieg van allerlei innovaties. Zo heeft Steensma een recept voor Sûkerbôle zonder suiker ontwikkeld.

Omdat praten over eten hongerig maakt, heeft Bakkerij Schaafsma toegezegd een kleine proeverij van Friese lekkernijen beschikbaar te stellen.

Bij grote belangstelling wijkt het Simmerjûncollege uit naar de Martinikerk en anders vindt het plaats in de Botniastins. De kaartjes zijn op de avond zelf verkrijgbaar bij Café De Doelen op de Breedeplaats in Franeker. Het entreekaartje geeft ook recht op een glas na afloop van het college bij De Doelen. Inloop van het college is vanaf 20.15 uur.