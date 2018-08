Buurtkracht wil meer zonnepanelen op huizen

Buurkracht houdt op woensdag 12 september om 20.00 uur een startbijeenkomst over zonnepanelen in De Blikvaart in Sint Annaparochie. Volgens dit maatschappelijk initiatief kunnen er namelijk nog veel meer zonnepanelen op huizen in Friesland.

Tijdens de bijeenkomst kunnen belangstellenden informatie inwinnen over zonne-energie. Aan bod komt onder meer hoe je zonnepanelen regelt, en hoe Buurkracht daarbij kan helpen. Daarnaast dient de avond om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen, zodat ze meteen tot actie over kunnen gaan. Want buren hebben samen buurkracht.

,,Er zit zo veel kracht in buurten. Zodra buren besluiten samen energie te gaan besparen, zie je grootse resultaten ontstaan. En, niet onbelangrijk, het wordt nog leuk gevonden ook,” aldus Marjan Faber, buurtbegeleider Friesland bij Buurkracht.

Buurkracht brengt mensen bij elkaar om samen energie te besparen. Inmiddels zijn er ruim 300 buurten actief in Nederland, waarvan 26 in Friesland. In alleen al Friesland besparen Buurkrachtbuurten bijna € 30.000,- per jaar op hun energierekeningen.

Aanmelden voor de informatie-avond kan via buurkracht.nl. Geïnteresseerden in de bijeenkomst en/of in Buurkracht kunnen bij vragen contact opnemen met buurtbegeleider Marjan Faber via marjan.faber@buurkracht.nl.