Bloemketerp Fietstocht voor jong en oud

De Franeker Wieler Club houdt op zondag 9 september de Bloemketerp Fietstocht. Dit fietsevenement is bedoeld voor alle fietsers: jong en oud, snel en recreatief, op een racefiets of een e-bike.

De tocht is over 50 of 100 kilometer en gaat langs een volledig van pijlen voorziene route. De startlocatie is Bloemketerp Sportcentrum in Franeker. De starttijden van de 50 en 100 kilometer zijn van 9.00 tot 10.00 uur. Sluiting finishcontrole is om 15.00 uur.

Er is geen voorinschrijving mogelijk en tijdens dit evenement gelden de normale verkeersregels. Meer informatie: www.franekerwielerclub.nl/fwc-bloemketerp-tocht.