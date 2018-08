Kunst en concert in verbouwde kerk Menaam

De kerk voldoet nu geheel aan de huidige eisen: een nieuw ingerichte zijvleugel ‘It nije ein’ met moderne keuken en toiletten. De verbouwing is begin dit jaar in zijn geheel afgerond. Deze middagen vallen samen met Tsjerkepaad, waarbij ook werken van Truus Huijbregts (Haarlem, 1954) te bezichtigen zijn.

De kunstenares uit Baard verbeeldt in deze kerk op ambachtelijke wijze met vilt wat gaande is in het landschap. Op symbolische wijze verbeeldt ze dit in haar werk en inspireert daarmee de bezoekers.

Op dinsdag 4 september komt organist Martin Mans naar de Lambertustsjerke om een zeer gevarieerd concert te geven op het befaamde Menamer Hardorff-orgel. De aanvang is 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kerk open. Het belooft een veelzijdige avond met orgelmuziek te worden.

De zijvleugel ‘It nije ein’ van de Menamer Lambertustjerke is aan de binnenkant in zijn geheel gemoderniseerd.