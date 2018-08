Fikse brand op schip in Harlinger haven

De brandweer is donderdag kort na 14.00 uur uitgerukt om een grote scheepsbrand in de haven van Harlingen te blussen.

Omwonenden wordt aangeraden deuren en ramen gesloten te houden omdat er sprake is van veel rookontwikkeling.

Het gaat om het schip Annalijda dat in het water aan de steiger ligt ter hoogte van Shipdock BV (Damen) in de Industriehaven. Er zijn geen mensen meer aan boord. De brandt woedt in het schip.

De brandweerkorpsen van Harlingen, Franeker en Makkum zijn ter plaatse met drie blusvoertuigen en een hoogwerker. De brandweer spreekt van een grote brand.

Bron: LC