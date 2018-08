Tussenstand elfstedenzwemtocht Maarten naar 3,5 miljoen

Maarten van der Weijden was te gast in het programma Laat op 1 samen met zijn team van begeleiders en echtgenote Daisy. Nadat hij de nieuwe tussenstand bekend had gemaakt, vertelde hij dat een topsporter altijd voor het hoogste gaat. ,,En voor alle elf onderzoeken is eigenlijk 4,5 miljoen nodig...’’

In de uitzending werd ook duidelijk hoe het Daisy is gelukt om Maarten over het dieptepunt in de eerste nacht te krijgen. De langeafstandzwemmer lag een aantal uren in zijn tentje bij Workum sip te dobberen. Alles deed pijn en hij zag de rest van de tocht als onoverkomelijk. Te veel pijn.

Met argumenten als ‘al die mensen staan langs de kant op je te wachten’, en als je nu stopt ‘krijg je geen centjes meer binnen voor al die kankerpatiënten’. Argumenten die haar in de uitzending bijna het schaamrood naar de kaken deed stijgen, maar waar Maarten wel gevoelig voor bleek. ,,Maar zo was het ook afgesproken: als het kon, zou zij mij het water weer in duwen.’’

Zoals bekend strandde Maarten van der Weijden net voorbij Burdaard. Toch is hij niet teleurgesteld: ,,Mijn doel was om alles te geven, dat heb ik gedaan. Dit was alles.’’