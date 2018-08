Kaatsverhaal: Eendracht niet blij met Hotze

Deze was door zijn postuur dan wel weer eenvoudig te herkennen. Deze mannen zeiden nooit zoveel, heel soms hoorde je Hotze zeggen: ,,Dou must een meterke meer perk nimme”, of ,,dou must die bal bij die achterinse krije, die kan niet su ver”.

Je deed het dan maar en vaak pakte dat dan ook goed uit. Deze grootheid kaatste altijd in een lange zwarte broek: ,,Toen God de kuuten uitdeelde, ston ik achteraan en ik hew daarom geen mooie benen”. Door de week hadden we dan wel getraind, maar tijdens de wedstrijd leek dat dan geheel verdwenen te zijn en klooiden we maar wat aan. Maar de aanwijzingen van de grootste kaatser ooit worden niet erg gewaardeerd op de Freule van 1973 in Wommels.

Het is niemand ontgaan dat oud-kaatskoning Hotze Schuil achter het perk zit en de Harlinger jongens regelmatig aanwijzingen geeft. Met die vrijwillige assistentie is men in Eendracht-kringen niet zo heel gelukkig. Leider Andries de Haan zelf tilt hier overigens niet zo erg zwaar aan. ,,Ik had het evenwel veel leuker gevonden wanneer Hotze even bij me was gekomen en mij persoonlijk op bepaalde punten had gewezen. Hij wist heus wel dat ik steeds aan de opslagkant stond”, aldus De Haan.

,,Ik hoop dat Andries de Haan het me niet kwalijk zal nemen maar ik kon het niet laten de nodige aanwijzingen te geven. Ik heb tegen opslager Jurjen van der Molen gezegd dat hij de ballen diep achterin moest gooien. Ik was de koning te rijk dat hij dat van me wilde aannemen”, aldus Hotze.

Het steekt De Haan dat Hotze zich nooit heeft ingezet voor de jeugdkaatsers van Harlingen, maar zich er nu opeens wel mee bemoeit. Tussen de partijen door, haalt De Haan, ‘zijn’ kaatsers van het veld. Dit omdat ,,de ene Harlinger supporter, het nog beter weet dan de ander. Ze hebben de jongens gewoon gek gepraat!”.

De jongens van Eendracht kaatsen de finale tegen Sint Annaparochie. En het is een felle finale. Op 3 om 3 en 6- 6 slaat Ytzen Hiemstra van Sint Anna de bal voor. Keurmeester Tjeerd Bokma en voorinse Geert Teakema geven dit ook aan maar Sjonnie Nota slaat, na een aanwijzing van ‘Die Lange’, toch op die bal. Het is uit pure ‘gremietigheid’ dat Nota in het laatste eerst driemaal geweldig de bovenlijn passeert. En Hotze? 'Ik heb van de zenuwen bijna twee pakjes shag opgerookt tijdens de finale’.