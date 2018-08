Def Rhymz op Skots & Skeef Festival Dronryp

De vierde editie van het Skots & Skeef Festival vindt zaterdag 25 augustus plaats in Dronryp. Een eendagsfestival met livemuziek door bands uit binnen- en buitenland, verschillende activiteiten, foodtrucks en DJ's uit de lokale omgeving.

Op het programma staan optredens van onder andere Mark Foggo and The Skasters, Def Rhymz, De Doelleazen, De Woudrukkers, 10.000 Volt Blues Band, CCR Tribute, Kroegtijgers, Jimmy James, Basher, en All Tha Fokk.

Kaarten zijn te verkrijgen via www.Skotsenskeeffestival.nl, en bij Café De Posthoorn, Café Bar Yn'e Stâl & Drogisterij M&M en Mollema Music World in Franeker.