Wethouder feliciteert echtpaar met huwelijksjubileum

De heer Dirk van Dijk, geboren op 16 januari 1935, en Mevrouw Dieuwke Smit, geboren op 28 mei 1935, vierden afgelopen weekend hun zestigjarig huwelijk. In maart van dit jaar zijn ze, na een periode van 43 jaar in Vrouwenparochie te hebben gewoond, verhuisd naar Sint Annaparochie.

De heer Van Dijk heeft vanaf zijn zstiende bij zijn vader in de melkhandel in Leeuwarden gewerkt. Dit bedrijf heeft hij later overgenomen. Toen hij met zijn Dieuwke trouwde, kwam zij in de melkzaak te werken en breidde de zaak zich uit tot een kleine kruidenierszaak.

In 1976 is mevrouw gestopt in de zaak, haar man is toen nog een aantal jaren doorgegaan. De laatste zes jaren heeft hij als chauffeur bij een banketbakker gewerkt. Mevrouw heeft een opleiding tot pedicure gedaan en dat vak heeft ze tot haar 75ste uitgeoefend.

Naast zijn zaak was de heer Van Dijk was een ‘warber’ man en heeft veel vrijwilligerswerk verricht. Daar heeft hij een aantal jaren gelden een Koninklijke Onderscheiding voor ontvangen.

De gezondheid van beiden wordt wat minder waardoor ze er nu op uit gaan in hun scootmobiels. De heer Van Dijk heeft zijn computer als hobby en is daar zeer kundig in. Mevrouw puzzelt nog en doet aan handwerken. Iedere week hebben ze hulp in de huishouding en elke dag komt de thuiszorg langs. Zo redden ze het samen nog prima.