Van der Weijden staakt elfstedenzwemtocht

Maarten van der Weijden is even na Burdaard gestopt met zwemmen. Op dat moment had hij 163 kilometer afgelegd. Zijn begeleidende arts vond het niet langer verantwoord om door te gaan en heeft het besluit genomen om te stoppen.

Achterliggende reden is een verstoorde zoutbalans in het lichaam van Maarten. Door misselijkheid kon Maarten ook geen medicijnen binnen houden. Bovendien was hij in het water in slaap gevallen.

Maarten gaat met een ambulance naar het MC Leeuwarden om even goed te worden onderzocht. Er zijn geen medische problemen die niet kunnen worden opgelost.

Nadere informatie over Maarten en het programma in Leeuwarden volgt.