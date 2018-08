Ruim 80.000 euro voor Van der Weijden in Franeker

Het was zondagavond een indrukwekkende avond in het hart van Franeker. Het talrijke publiek wachtte op de doorkomst van elfstedenzwemmer Maarten van der Weijden.

In afwachting van zijn komst, traden op een podium langs het water dichtbij het Elfstedenbruggetje diverse artiesten op en werden er indrukwekkende verhalen over leven met kanker verteld. Hele persoonlijke verhalen die het publiek diep raakten, verteld door patiënten, oud-patiënten en longarts Sander de Hosson.

Femke de Walle van Omrop Fryslân, die deze avond presentatrice was, las het verhaal van Gerrit de Vries voor. Gerrit had hier deze avond zelf willen staan, zelf zijn verhaal willen doen. Hij leed, net als Tijn van de nagellakactie, aan hersencelstamkanker. In mei overleed hij, nog maar dertien jaar oud. De toehoorders luisterden muisstil naar de verhalen die iedereen raakten.

Pas tegen negen uur kwam Maarten van der Weijden in het zicht. De aanwezigen waren kort daarvoor doornat geregend door een hoosbui. Maar niemand die er over dacht om naar huis te gaan, iedereen bleef om Van der Weijden te zien en te steunen.

Het publiek op de Bolwerk-kant heeft weinig kunnen zien. De zwemmer zwom naast de boot waar hij steeds achteraan had gezwommen, en werd daardoor voor de toeschouwers op het Bolwerk aan het zicht onttrokken.

Burgemeester Apotheker van de gemeente Waadhoeke en Commissaris der Koning Arno Brok gaven Van der Weijden een warm onthaal. Uit handen van Apotheker ontving hij eerst het stempel van Franeker, daarna werd hem de cheque van Franeker overhandigd. Maar liefst 81.462,15 ontving Van der Weijden voor zijn doel: verdere ontwikkeling van behandelingen tegen kanker.

De zwemmer straalde, zwaaide naar het publiek en vervolgde zijn weg. Net als overal in de provincie, was het langs de route in Franeker druk. Op iedere plek waar hij langs kwam, werd de zwemmer enthousiast toegejuicht.

In het invallende donker verliet hij Franeker om de ‘hel van het Noorden’ in te zwemmen. Daar wachtte hem een route die verlicht werd door tractoren en andere landbouwvoertuigen en door diverse brandweerkorpsen. Veel mensen lieten hun nachtrust voor wat het was om Van der Weijden in de nachtelijke uren te ondersteunen. Overal langs de route stonden mensen, bruggen waren afgeladen vol.

Door de eerder opgelopen achterstand, wordt Maarten van der Weijden rond middernacht in Leeuwarden terug verwacht.