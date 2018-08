Echtpaar uit Franeker viert platina huwelijk

Bruinsma is geboren op 7 augustus 1926 en Burrij op 26 februari 1929. Ze hebben elkaar, ondanks dat ze in een klein dorp als Pingjum woonden, ontmoet bij een concert in de schouwburg in Harlingen. Daar sloeg de vonk over. Allebei waren ze muzikant, Auke op de bariton en Wiepie op de corhoorn.

Hun hele leven hebben ze in Pingjum gewoond en gewerkt. De heer Bruinsma zat in de aardappelteelt en mevrouw runde de huishouding, zorgde voor de kinderen en hielp regelmatig op het land als het nodig was.

Het paar kreeg vier kinderen. Inmiddels zijn er acht kleinkinderen en negentien achterkleinkinderen, waar een vierling bij zit. Het twintigste kleinkind is op komst. Het echtpaar geniet met volle teugen van hun achterkleinkinderen.

Voorheen fietsten ze samen nog vele kilometers. In verband met de gezondheid van meneer lukt dat nu niet meer. Mevrouw fietst nog wel, doet zelf de boodschappen en kookt nog iedere dag hun eigen potje. Eén keer in de week hebben ze hulp voor de huishoudelijke taken. Ook springen de kinderen bij als het nodig is. Ze hebben genoten van het feest dat zaterdag werd gevierd met alle familie.