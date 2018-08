Havenconcert Britsum zoekt vrijwilligers

Het Kinderkoor van de Basisschool De Swirrel onder leiding van Marleen, Top 100-coverband Virus, Shantykoor Bluswater, het Jankfoddekoar Tûzen Triennen, Zanggroep de Welle en de Graham Lowlanders laten van zich horen tijdens het Havenconcert. Bezoekers kunnen met een boot naar het concert varen, waardoor het een echt Havenconcert wordt.

Halverwege het concert is er een pauze met een loterij. Het concert loopt ten einde rond 22.30 uur. Daarna zorgt Virus tot middernacht voor nog een flinke dosis dansbare muziek.

Alles is in feite al in kannen en kruiken, en veel mensen maken het evenement mogelijk. De organisatie kan niettemin nog wel vrijwilligers gebruiken voor de op- en afbouw, en voor hulp op de avond zelf. Opgeven kan via Leonie Feenstra (leoniefeenstra@gmail.com) of Yvonne van Straalen (yvonnenvanstraalen@hotmail.com).