Welke route zwemt Maarten van der Weijden in Harlingen en Franeker?

Maarten van der Weijden begint zaterdagmorgen vroeg in Leeuwarden aan zijn elfstedenzwemtocht. De voormalige Olympisch kampioen wil in drie dagen alle elf steden passeren en daarmee geld inzamelen voor onderzoek naar kanker.

De verwachte doorkomsttijd in Harlingen is om 14.00 uur en in Franeker om 16.30 uur. Deze tijden zijn onder voorbehoud. Rondom de passages is een uitgebreid programma opgezet.

In Harlingen houdt burgemeester Roel Sluijter om 9.00 uur een welkomstwoord. Daarna is er een optreden van Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Hij is gespecialiseerd in longkanker en palliatieve zorg, en leest voor uit zijn boek ‘Slotcouplet’. Lisanne Spaander heeft tot twee keer toe botkanker gehad, en is beide keren genezen verklaard. Zij zingt de nummers ‘Vechtersbaas’ en ‘Kijk naar mij’.

Rondom de geplande doorkomst van Maarten kunnen mensen 500 of 2000 meter meezwemmen om geld op te halen voor kankeronderzoek. Voormalig langebaanschaatser Jan Ykema zal als ambassadeur van de Maarten van der Weijden Foundation in zijn geboortestad Harlingen aanwezig zijn om deelnemers aan de zwemtocht te inspireren en motiveren. En Rob Barel, triatlonkampioen en mountainbiker, roept samen met sprinter Churandy Martina in Franeker de zwemmers op het beste uit zichzelf te halen.

Stempel bij doorkomst

Maarten laat bij doorkomst vanuit het water zijn kaart afstempelen en neemt daarbij een cheque in ontvangst met het bedrag dat de zwemmers in die stad hebben ingezameld. De opbrengst van de sponsorzwemtocht gaat naar een elf verschillende onderzoeken. In elke stad staat een onderzoek centraal. In Harlingen licht Jaap de Haas een onderzoek naar darmkanker toe. In Franeker bespreekt Gerard van Oortmerssen een onderzoek naar botkanker.