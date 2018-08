Rondleiding langs mooiste plekjes Achlum

Tijdens de rondleiding op zaterdag 25 augustus komen deelnemers langs de mooiste plekjes in Achlum, terwijl er bijpassende verhalen worden verteld.

Er wordt dezed keer extra aandacht besteed aan de buitenkant van de pas gerenoveerde fabriek. Deze fabriek is gebouwd als zuivelfabriek maar doet nu dienst als chocoladefabriek. In de verkiezing van het mooiste van Friesland staat dit gebouw in de top 100.

Verder worden er verhalen verteld over Ulbe Piers Draisma, de grondlegger van de Achlumer brandverzekering die later uitgroeide tot Achmea, het klooster en de opkomst en ondergang van de Achlumer dakpannenfabriek.

De rondleiding begint om 14.30 uur. Het startpunt is bij de bankjes bij de kerk. De rondleiding duurt ruim een uur. Kosten: vrije gift.

De kerk is deze middag geopend in het kader van Tsjerkepaad en kan bezichtigd worden tussen 13.30 en 17.00 uur. In de kerk zijn vrijwilligers die vragen kunnen beantwoorden.

Er is deze hele zomer een expositie van de schilderijen van Hilly Stellingwerf die geboren is in Achlum.