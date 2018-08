Topzangeres Jill Jackson naar Dronryp

Opgegroeid onder de rook van Glasgow leerde Jackson al vroeg gitaarspelen en zingen. Ze speelde in de countryband Jacksonville en later in de succesvolle rockband Speedway. Ze deed tours met onder andere Bryan Adams, Nathalie Imbruglia en Rod Stewart. Een zeer ervaren artieste, die over de hele wereld al heeft opgetreden.

Tijdens een tour in Amerika deed ze optredens in vijftig staten in vijftig dagen. De tijd van optredens met bands voor volle zalen heeft ze grotendeels achter zit gelaten. Jackson is een andere weg in geslagen en treedt tegenwoordig voornamelijk solo op.

De Schotse singer/songwriter heeft onlangs haar vijfde solo-album uitgebracht. Haar voorkeur gaat tegenwoordig uit naar het spelen voor een kleiner publiek, wat echt voor haar muziek naar het optreden gekomen is. Ze treedt op in kleine, intieme theaters waarbij ze veel interactie heeft met het publiek. Contact met haar publiek is erg belangrijk voor de zangeres.

Binnenkort treedt Jill Jackson dus op in Dronryp. In de boerderij van de familie Wiersma zal de schuur worden omgetoverd tot een intiem theater waar ruimte is voor zo’n honderd liefhebbers.

Jackson speelt eigen werk van haar vijfde album ‘Are we there yet?’ en enkele covers in de country-americana-blues stijl. Haar voorbeelden zijn Dolly Parton, Shelby Lynne, the Stones, Buddy Holly, Chet Atkins and Joni Mitchell, dus dat is de soort muziek die het publiek in Dronryp van haar kan verwachten.

Het nieuwe album wordt al geprezen als Jackson's beste tot nu toe. Het is een reis door haar jeugd, vertelt over verlies, levensstrijd en ultiem geluk. Deze belangrijke veranderingen in het leven worden vertolkt in tien nieuwe liedjes – een indrukwekkend album.

Gerrit Poortinga, die regelmatig artiesten uit Groot Brittannië naar Nederland haalt, heeft al langere tijd contact met Jill Jackson. ,,Een paar jaar geleden heeft ze ook in Friesland opgetreden, ze trad toen op meerdere plaatsen op. Die optredens waren een groot succes. Daarom ben ik enorm blij dat ze nu weer naar Friesland komt. Ze heeft een volle agenda, daarom was het alleen mogelijk haar voor 1 en 2 september vast te leggen. Het gaat een heel sfeervol, kleinschalig optreden worden. Kwaliteit van de bovenste plank, betoverend mooi en adembenemend wat deze dame kan in mijn ogen. Werkelijk een superartiest, gewoon in Dronryp!”

De optredens zijn op 1 september om 20.30 en op 2 september om 16.00 uur. De meeste kaarten zijn al verkocht, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie interesse heeft of kaarten kan bestellen, kan bellen met Gerrit Poortinga 06 5062 1855.