Simmerjûncollege: Wat maakt het Friese landschap zo anders?

Op woensdagavond 22 augustus verzorgt Dorien Haagsma het Simmerjûncollege in Franeker. Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@franekeracademie.nl.

Het Friese landschap heeft een lange en complexe geschiedenis achter de rug. Naar zee toe gekenmerkt door terpen, soms wel tien meter hoog. Met dijken op plaatsen waar je ze totaal niet verwacht. Geen provincie met zoveel meren. En heuse ‘wouden’ richting Groninger grens. Welk verhaal zit daar achter?

Dorien Haagsma heeft Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis en later Landschapsgeschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkt als beleidsadviseur cultureel erfgoed bij de gemeente Súdwest-Fryslân.

Zij gaat haar publiek op dit Simmerjûncollege meenemen in het verhaal over het Friese landschap. Waarbij de vraag natuurlijk aan bod komt of er zoiets als het typisch Friese landschap bestaat?

Bij grote belangstelling wijkt het Simmerjûncollege uit naar de Martinikerk en anders vindt het plaats in de Botniastins. De kaartjes zijn op de avond zelf verkrijgbaar bij Café De Doelen op de Breedeplaats in Franeker. Het entreekaartje geeft ook recht op een glas na afloop van het college bij De Doelen.

Inloop van het college is vanaf 20.15 uur.