Omleidingsroute Dronryp wacht op verkeer

Als de planning klopt wordt halverwege september de brug over het Van Harinxmakanaal bij Dronryp afgesloten en kan de sloop beginnen. De weg naar de vlotbrug is inmiddels aangelegd.

Tijdens de werkzaamheden blijft Dronryp van en naar het zuiden bereikbaar via de tijdelijke weg en een vlotbrug over het kanaal. De brug is ook geschikt voor auto- en landbouwverkeer tot 30 ton.

Door een innovatief bouwproces, waarbij de nieuwe brug wordt uitgevoerd in staal, is de bouwtijd teruggebracht naar zeven maanden. Veel elementen worden in de fabriek gemaakt. De losse onderdelen van de brug worden naar de locatie gevaren en daar, als een soort Lego, in elkaar gezet.

De start van de werkzaamheden voor brug Dronrijp is uitgesteld tot half september. Daarmee blijft het kanaal beter bereikbaar voor het vaarverkeer tijdens het recreatieseizoen en is er meer tijd voor de detaillering van het ontwerp.

Tijdelijke brug

De tijdelijke brug bestaat uit een autopont die met een lengte van bijna 40 meter de hele breedte van het Van Harinxmakanaal overbrugt. Tussen 6.00 en 22.00 uur wordt de pont op het hele en het halve uur opzij gedraaid om de scheepvaart doorgang te geven. Er wordt een extra wachtplaats ingericht voor de scheepvaart.

Het streven is om de nieuwe brug in mei volgend jaar in gebruik te kunnen nemen.